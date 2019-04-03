В Башкирии порыв ветра сорвал крышу со школьного спортзала
Сегодня днем, 3 апреля, спасателям поступило сообщение, что в деревне Насибаш Салаватского района порыв ураганного ветра снес крышу со школьного здания. На место происшествия немедленно выехали спасатели, представители районной администрации и отдела образования, а также полиция. Как выяснилось, сильный ветер сорвал кровлю с крыши школьного спортивного зала на площади 162 квадратных метров. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших. В ближайшее время крыша здания будет отремонтирована, и ученики смогут вернуться к занятиям физкультурой.
Республиканское МЧС напоминает, что 3 и 4 апреля в Башкирии сохраняется штормовое предупреждение в связи со шквалистым ветром, чьи порывы могут достигать 15-20 метров в секунду. Жителей республики просят быть осторожными и держаться подальше от деревьев, рекламных конструкций и линий электропередач.
ИСТОЧНИК KP.RU