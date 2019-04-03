В Башкирии порыв ветра сорвал крышу со школьного спортзала

СЕГОДНЯ 15:02 2019-04-03T15:02:46+03:00

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Сегодня днем, 3 апреля, спасателям поступило сообщение, что в деревне Насибаш Салаватского района порыв ураганного ветра снес крышу со школьного здания. На место происшествия немедленно выехали спасатели, представители районной администрации и отдела образования, а также полиция. Как выяснилось, сильный ветер сорвал кровлю с крыши школьного спортивного зала на площади 162 квадратных метров. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших. В ближайшее время крыша здания будет отремонтирована, и ученики смогут вернуться к занятиям физкультурой.

Республиканское МЧС напоминает, что 3 и 4 апреля в Башкирии сохраняется штормовое предупреждение в связи со шквалистым ветром, чьи порывы могут достигать 15-20 метров в секунду. Жителей республики просят быть осторожными и держаться подальше от деревьев, рекламных конструкций и линий электропередач.

ИСТОЧНИК KP.RU