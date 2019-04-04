В Уфе преступники взломали сигнализацию и выкрали из машины 200 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 06:29 2019-04-04T06:29:19+03:00

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Неприятный сюрприз ожидал 1 апреля 38-летнего уфимца, который приехал по делам на строительный рынок. Мужчина отлучился буквально на полчаса, а когда вернулся, то обнаружил, что его автомобиль «Фольксваген Джетта» успели вскрыть и похитить из бардачка крупную сумму денег.

Как сообщил «КП-Уфа» собственный источник, полицейские быстро установили личности подозреваемых и задержали их. Злоумышленниками оказались два неработающих уфимца 1995 и 1996 года рождения. Они отключили сигнализацию иномарки путем сканирования, после чего беспрепятственно проникли в салон машины и похитили 200 тысяч рублей.

- Похищенные деньги были изъяты и возвращены владельцу. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - добавил собеседник «КП-Уфа».

ИСТОЧНИК KP.RU