Бывшего вице-премьера правительства Башкирии Евгения Гурьева арестовали на два месяца

СЕГОДНЯ 13:29 2019-04-03T13:30:40+03:00

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Сегодня, 3 апреля, в Уфе суд арестовал бывшего вице-премьера и по совместительству министра земельных и имущественных отношений правительства Башкирии Евгения Гурьева. Два дня назад следком по Башкирии предъявил ему обвинение в превышении должностных полномочий. Тогда же была озвучена сумма ущерба, нанесенная республиканской казне – по версии следствия речь идет о 47 млн рублей.

На сегодняшний день следком по Башкирии продолжает расследование уголовного дела в отношении бывшего высокопоставленного чиновника. Его обвиняют в том, что в еще в 2015 году он организовал продажу казенных земель в обход конкурсных процедур. Два земельных участка, расположенные в Уфе, Гурьев, якобы, распорядился продать по заниженной стоимости. Общая площадь государственной земли, переданной в частные руки, составила 17 тысяч квадратных метров.

Следствие называет и предполагаемого покупателя государственной земли – компания «СУ-10».

ИСТОЧНИК KP.RU