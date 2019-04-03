В Башкирии на берегу реки нашли отрубленную женскую ногу

СЕГОДНЯ 14:15 2019-04-03T14:15:24+03:00

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Страшную находку обнаружили случайные прохожие 30 марта в Кугарчинском районе Башкирии. На берегу реки Белой лежала отрубленная человеческая нога, предположительно принадлежавшая женщине. Как сообщает ИА «Башинформ», длина отрубленной конечности составляет 70 см, а длина стопы – 22 см (предположительно 35-36 размер обуви). Сейчас сотрудники полиции проверяют опознанные и неопознанные трупы на отсутствие ноги. Также запрашиваются списки женщин, склонных к бродяжничеству и ведущих аморальный образ жизни.

В дежурной части полиции данную информацию «КП-Уфа» не стали комментировать.

- Мы не уполномочены подтверждать или опровергать данную информацию, - уточнили представители правоохранительных органов.

ИСТОЧНИК KP.RU