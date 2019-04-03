В Башкирии могут закрыть большинство пивных магазинов

СЕГОДНЯ 11:50 2019-04-03T13:02:48+03:00

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Госкомитет Башкирии по торговле разработал законопроект, согласно которому, резко изменятся правила продажи пива. Если депутаты Курултая примут его, то уже в ближайшее время в республике могут закрыться многие магазины по продаже слабоалкогольных напитков.

Как сообщает пресс-служба минэкономразвития Башкирии, законопроектом предусмотрен запрет на продажу в розлив пива и пивных напитков в торговых точках, расположенных в многоквартирных домах. При этом в проекте оговорено, что запрет коснется только тех «пивнушек», куда посетители входят со стороны дворов или с торца здания, а также со стороны детских площадок.

Магазинов, где вход расположен с фасада здания, это не коснется.

ИСТОЧНИК KP.RU