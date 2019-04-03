2019-04-03T10:18:58+03:00
Звезды

Идет прием заявок на музыкальный фестиваль-конкурс «Уфимская Волна 2019»

Приглашаем талантливых музыкантов и вокалистов принять участие в новом VIII сезоне музыкального конкурса «Уфимская волна».
Поделиться:
Изменить размер текста:

По традиции участники проекта будут соревноваться за победы во взрослых номинациях Акустическая группа, Мужской и Женский вокал, Авторская песня –хит года, и в детских номинациях Дебют для детей от 7 лет. Возраст участников неограничен.

Специальная номинация этого сезона «С любовью о республике»! Она посвящена 100-летию Башкортостана.

В рамках проекта частников ждут живые прослушивания, ротация личных музыкальных презентаций в эфире радио Спутник ФМ и телевидения, в течение года претенденты на победу получают возможность выступить на разных популярных площадках города, клубах и дворцах культуры, принять участие в акциях, посетить мастер-классы. В финале победители получают памятные эксклюзивные дипломы «золотые скрипичные ключи» и ценные подарки.

Прием заявок открыт на сайте https://bash.news/sputnik/volna/anketa/ и в группе ВК https://vk.com/ufvolna

Уфимская Волна зажигает НАШИ звезды!

Напомним, что открытый фестиваль-конкурс песни и популярной музыки «Уфимская волна» проводится ежегодно с февраля декабрь на площадках радиоэфира (Спутник ФМ), телеэфира (БСТ), интернета (сайт и официальная группа Музыкальный конкурс «Уфимская Волна» Вконтакте).

Впервые конкурс стартовал в 2012-ом году. За время существования проекта в нем приняли участие более 7 тысяч исполнителей и коллективов, среди которых были представители практически их всех городов и районов нашей республики, Свои заявки присылали исполнители из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Челябинска, Казани, Норильска, Сургута и другие. В конкурсе, в номинации «Музыка без границ» оценивались присланные работы из Прибалтики, Белоруссии, Украины, Таджикистана, Италии, Голландии, Германии.

Проект признан лучшим радиошоу страны по оценке Всероссийской премии «Радиомания 2014» и лучшим проектом по продвижению радиостанции по оценке ВП «Радиомания 2018». В копилке проекта два Золотых микрофона — радийных Оскара, и победа в Международном фестивале «Радио без границ»!

16+

На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Башкирии пьяный мотоциклист без прав попал в ДТП
«Моя профессия – мой успех!»
ПАО "БАНК УРАЛСИБ" подвел итоги деятельности в 2018 году в соответствии с РСБУ
Инженерный лицей № 83 готовит будущих экономистов
В Башкирии на видео сняли спасение мужчины, который едва не выпал из окна
Виновник ДТП в Башкирии оставил без отца двух маленьких детей
В Башкирии наказали чиновника, долго отвечавшего на обращения граждан
Жителей Башкирии напугали подростки, разгуливавшие по крыше многоэтажки
Пожар в Башкирии унес жизни двух мужчин
Родителям 17-летней девушки из Башкирии, борющейся с раком, запретили собирать деньги на лечение дочери
Провал грунта в Башкирии: под землю едва не ушел дачный домик
В Башкирии водитель сбил на светофоре 60-летнюю женщину и скрылся
У жителя Башкирии нашли контрафактный алкоголь на 1,3 миллиона рублей
«Ваши дети в опасности»: жителей Уфы пугают неадекватные незнакомцы
В Уфе откроется выставка прозрачных фигур, посвященная болезни Бехтерева
Житель Башкирии убил приятеля из-за испачканного стула
В Уфе приставы закрыли популярный ресторан фастфуда «Бургер Кинг»
В Башкирии возбудили уголовное дело против учителя, подозреваемого в приставаниях к школьнице
Житель Башкирии нашел на обочине трассы снаряд времен ВОВ
В Башкирии волонтеры выйдут на поиски 36-летнего Александра Касаткина
«Взяли скотч и голую волокли по снегу»: в Башкирии «санитары» устроили издевательства над своими пациентами
Ульяна Тригубчак в честь выхода «Салавата Юлаева» в финал провела фотосессию в стиле ню
В Уфе из-за аварии на трубопроводе 18 жилых домов остались без отопления
В Уфе прекращены поиски 67-летнего Фаниса Халиуллина
Средняя зарплата в Уфе составила 46,6 тысяч рублей
Агентство Standard & Poor’s повысило рейтинг Банка УРАЛСИБ с «B-» до «B», прогноз «Стабильный»
У Радика Юльякшина вновь проблемы со здоровьем?