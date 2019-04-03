Идет прием заявок на музыкальный фестиваль-конкурс «Уфимская Волна 2019»

СЕГОДНЯ 10:09 2019-04-03T10:18:58+03:00

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По традиции участники проекта будут соревноваться за победы во взрослых номинациях Акустическая группа, Мужской и Женский вокал, Авторская песня –хит года, и в детских номинациях Дебют для детей от 7 лет. Возраст участников неограничен.

Специальная номинация этого сезона «С любовью о республике»! Она посвящена 100-летию Башкортостана.

В рамках проекта частников ждут живые прослушивания, ротация личных музыкальных презентаций в эфире радио Спутник ФМ и телевидения, в течение года претенденты на победу получают возможность выступить на разных популярных площадках города, клубах и дворцах культуры, принять участие в акциях, посетить мастер-классы. В финале победители получают памятные эксклюзивные дипломы «золотые скрипичные ключи» и ценные подарки.

Прием заявок открыт на сайте https://bash.news/sputnik/volna/anketa/ и в группе ВК https://vk.com/ufvolna

Уфимская Волна зажигает НАШИ звезды!

Напомним, что открытый фестиваль-конкурс песни и популярной музыки «Уфимская волна» проводится ежегодно с февраля декабрь на площадках радиоэфира (Спутник ФМ), телеэфира (БСТ), интернета (сайт и официальная группа Музыкальный конкурс «Уфимская Волна» Вконтакте).

Впервые конкурс стартовал в 2012-ом году. За время существования проекта в нем приняли участие более 7 тысяч исполнителей и коллективов, среди которых были представители практически их всех городов и районов нашей республики, Свои заявки присылали исполнители из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Челябинска, Казани, Норильска, Сургута и другие. В конкурсе, в номинации «Музыка без границ» оценивались присланные работы из Прибалтики, Белоруссии, Украины, Таджикистана, Италии, Голландии, Германии.

Проект признан лучшим радиошоу страны по оценке Всероссийской премии «Радиомания 2014» и лучшим проектом по продвижению радиостанции по оценке ВП «Радиомания 2018». В копилке проекта два Золотых микрофона — радийных Оскара, и победа в Международном фестивале «Радио без границ»!

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ИСТОЧНИК KP.RU