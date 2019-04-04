2019-04-04T06:45:57+03:00
Происшествия

Уфимка разыскивает водителя, напавшего на нее в центре города

Мужчина оторвал боковое зеркало машины и изрядно напугал девушку
Яна БАЗЕКИНА
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Арина искренне надеется, что хам-водитель будет наказанАрина искренне надеется, что хам-водитель будет наказан
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Уфимка Арина К. просит откликнуться свидетелей инцидента, произошедшего позавчера днем. 2 апреля, на перекрестке улиц округ Галле-проспект Октября. Неизвестный мужчина кавказской национальности напал на нее и повредил ее «Тойоту Короллу», после чего скрылся в неизвестном направлении.

- Днем я поехала по делам и припарковалась возле ТРК «Семья», - рассказывает Арина. – Когда я уже садилась обратно в свой автомобиль, то обратила внимание на психованного мужчину за рулем белого «Рено Логан». Сначала он ругался матом на девушку, медленно ехавшую перед ним, выбирая место для парковки, а потом переключился на меня. Он кричал мне ругательства, что я неправильно паркуюсь, но я не стала с ним конфликтовать и поехала по своим делам.

Когда Арина уже повернула на улицу Комсомольскую, то увидела, что грубиян-водитель едет прямо за ней. Сначала девушка не придала этому значения, но потом, поняв, что ее преследуют, решила выехать на оживленный проспект Октября и обратиться за помощью к сотрудникам ГИБДД.

- Перед светофором на перекрестке округ Галле-проспект Октября мне пришлось остановиться, - говорит уфимка. – Мужчина тут же вышел из своего «Логана», подбежал ко мне и стукнул кулаком по боковому стеклу, а потом сильно ударил по зеркалу, что оно просто отлетело. После чего он просто запрыгнул обратно в свою машину и уехал по «встречке». То было примерно в 15.05 – 15.10 по местному времени.

Теперь иномарке требуется дорогой ремонт

Теперь иномарке требуется дорогой ремонт

Перепуганная девушка обратилась за помощью к сотрудникам ГИБДД, а те сопроводили ее в отдел полиции, где Арина написала заявление на автохама. Личность водителя уже установили, но девушка переживает, что не сможет доказать его вину, поскольку инцидент не попал в обзор камер уличного видеонаблюдения, и дорогостоящий ремонт иномарки ей придется оплачивать из своего кармана. Поэтому Арина очень просит откликнуться всех возможных свидетелей происшествия.

Если вы стали очевидцем происшествия или знаете водителя белого «Рено Логан» Рено (номер С119ТК102) обратитесь по номеру 8(917)768-15-12.

ИСТОЧНИК KP.RU

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