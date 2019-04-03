В Башкирии на видео сняли спасение мужчины, который едва не выпал из окна

СЕГОДНЯ 08:51 2019-04-03T08:51:14+03:00

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Целая спасательная операция развернулась вчера днем, 2 апреля, в Салавате. Житель дома №120 на улице Уфимской решил свести счеты с жизнью, но долго не мог решиться на отчаянный шаг. Очевидцы вызвали спасателей, скорую помощь и полицейских, а также записали на видео весь процесс спасения. На кадрах видно, как внизу спасатели растянули растяжку и готовы поймать выпавшего человека, но, к счастью, трагедии удалось избежать. Мужчина прислушался к уговорам и разумным доводам и передумал отправляться в мир иной. Теперь ему предстоит объяснять сотрудникам правоохранительных органов, что подтолкнуло его на такой шаг.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="406" height="720" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/700905" frameborder="0"></iframe> Мужчина хотел прыгнуть в Салавате.

ИСТОЧНИК KP.RU