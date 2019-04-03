2019-04-03T08:24:40+03:00
Происшествия

Виновник ДТП в Башкирии оставил без отца двух маленьких детей

Суд обязал его выплатить моральную компенсацию в 500 тысяч рублей
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: cheltv.ruФото: cheltv.ru
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В Бирске суд обязал виновника ДТП, в котором погиб человек, выплатить его несовершеннолетним детям денежную компенсацию.

Как выяснилось в ходе суда, смертельная авария произошла в августе 2016 года. На трассе М5 в Челябинской области столкнулись два грузовика: водитель «Вольво FY-12» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся со встречным большегрузом «Фрейтлайнер FL-70». От полученных травм 32-летний водитель «Фрейтлайнера» скончался на месте. У мужчины осталось двое маленьких детей. Осиротевшая семья обратилась в суд, чтобы получить с виновника аварии моральную компенсацию.

- Суд обязал ответчика выплатить 500 тысяч рублей, - уточнили в пресс-службе Бирской межрайонной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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