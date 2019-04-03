В Башкирии наказали чиновника, долго отвечавшего на обращения граждан

СЕГОДНЯ 08:00 2019-04-03T08:00:14+03:00

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В прокуратуру обратился житель Стерлитамака, который пожаловался, что его обращение в Госкомитет республики по транспорту и дорожному хозяйству осталось без ответа. Как выяснилось в ходе прокурорской проверки, по закону все поступившие в госорганы обращения должны быть рассмотрены в течение семи дней, о чем заявитель уведомляется в письменном виде. Вот только сотрудники Госкомитета, получив обращение насчет организации пассажирских перевозок, три недели держали у себя письмо без ответа, а потом и вовсе перенаправили его в городскую администрацию. При этом заявитель узнал об этом спустя лишь месяц после своего обращения.

- Прокуратура внесла представление главе комитета, а ответственный сотрудник привлечен к дисциплинарной ответственности, - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU