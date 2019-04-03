2019-04-03T06:59:21+03:00
Происшествия

Провал грунта в Башкирии: под землю едва не ушел дачный домик

Из-за просадки грунта образовалась яма глубиной 7 метров
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: МЧС по БашкирииФото: МЧС по Башкирии
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Минувшим вечером, 2 апреля, в Чишминском районе произошло ЧП. В садах «Акманай-5» под землю едва не ушел дачный домик. Сообщение об инциденте поступило на пульт диспетчера около 21.50.

Прибывшие на вызов сотрудники МЧС обнаружили, что возле одной из дач образовалась большая яма семиметровой глубины и площадью 7 на 12 метров. Одна из стен садового домика буквально зависла над ней. Причиной провала в пресс-службе МЧС по Башкирии назвали просадку грунта.

Уточняется, что в момент инцидента в домике никого не было, он сейчас пустует, так что люди не пострадали. Сама постройка тоже осталась цела. Засыпать провал специалисты планируют сегодня днем, 3 апреля.

Фото: МЧС по Башкирии

Фото: МЧС по Башкирии

ИСТОЧНИК KP.RU

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