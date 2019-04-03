2019-04-03T06:47:40+03:00
Происшествия

В Башкирии водитель сбил на светофоре 60-летнюю женщину и скрылся

Позже его все же задержали
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: ГИБДД БашкирииФото: ГИБДД Башкирии
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Накануне вечером, 2 апреля, в Октябрьском был совершен наезд на пешехода. 60-летняя женщина переходила дорогу на перекрестке улиц Садовое кольцо и Губкина на зеленый сигнал светофора. Водитель, поворачивавший в этот момент налево, почему-то не пропустил пожилую горожанку, и в итоге она оказалась под колесами.

Пенсионерка получила травмы и была вынуждена обратиться в больницу, виновник же наезда скрылся.

В Госавтоинспекции Башкирии рассказали, что позже водителя удалось отыскать. Им оказался 67-летний мужчина на «Шевроле Нива». По факту ДТП ведется разбирательство.

Фото: ГИБДД Башкирии

Фото: ГИБДД Башкирии

ИСТОЧНИК KP.RU

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