В Башкирии пьяный мотоциклист без прав попал в ДТП

СЕГОДНЯ 10:14 2019-04-03T10:14:17+03:00

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Вчера днем, 2 апреля, в Мелеузовском районе Башкирии в ДТП попал мотоциклист. 33-летний мужчина ехал на мотоцикле «Минск» по дороге Смак-Басурмановка-Воскресенск, на 16-м километре трассы он потерял управление - съехал в кювет и перевернулся.

В ГИБДД Башкирии рассказали, что шлема на мужчине в момент аварии не было, тем не менее он выжил, хотя и получил травмы.

Известно, что водительских прав у мотоциклиста не было. Более того, экспертиза показала, что на байк он сел после употребления спиртных напитков.

ИСТОЧНИК KP.RU