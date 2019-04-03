2019-04-03T16:51:25+03:00
Общество

Власти назвали районы Уфы с самыми плохими дорогами

Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Елена ВАХРУШЕВА
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Вице-мэр Уфы Салават Хусаинов на минувшей оперативке в администрации города потребовал активизировать работу по ямочному ремонту. Он подчеркнул, что особое внимание нужно обратить на межквартальные проезды, тротуары и дворы. Большая часть заявок по карте ремонта дорог относится именно к этим территориям.

Обращаясь к подчиненным, Хусаинов отметил, что работу с обращениями граждан нужно вести более тщательно: заявки, которые относятся к другим муниципалитетам, передавать, куда следует, а не отклонять.

- Не должно быть по нескольку сотен отклоненных заявок, - подчеркнул замглавы администрации города.

По его словам, в Уфе самая сложная ситуация с дорожным полотном сложилась в двух районах.

- Я на память вам сразу могу сказать, что два района проседают по количеству ям и по проценту исполнения — это Калининский и Советский районы. Там достаточно серьезные объемы районы и заявок очень много и, соответственно, качество исполнения и реагирования оставляет пока желать лучшего, - заявил Хусаинов.

Он потребовал от чиновников приложить максимальные усилия, чтобы решить проблему с полотном как можно скорее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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