У жителя Башкирии нашли контрафактный алкоголь на 1,3 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 06:32 2019-04-03T06:32:06+03:00

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Житель Башкирии обвиняется в продаже контрафактного алкоголя. В прокуратуре республики рассказали, что 57-летний мужчина неоднократно закупал в Магнитогорске крупные партии поддельной водки и коньяка. Контрафакт он складировал в двух гаражах и продавал по всему району по «приятным» ценам.

Во время обысков полиция обнаружила у мужчины более 6 тысяч бутылок и свыше сотни десятилитровых баллонов спиртосодержащей жидкости. Специалисты изучили содержимое тары и пришли к выводу, что жидкость не соответствует стандартам качества.

- Экспертиза оценила стоимость контрафакта более чем в 1,3 млн. рублей, - пояснили в надзорном ведомстве.

Уголовное дело направлено в Белорецкий межрайонный суд.

ИСТОЧНИК KP.RU