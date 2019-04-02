В Уфе приставы закрыли популярный ресторан фастфуда «Бургер Кинг»

СЕГОДНЯ 17:55 2019-04-02T17:55:12+03:00

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Неприятный сюрприз уфимским любителям фастфуда преподнесли сегодня, 2 апреля, судебные приставы. По решению суда на 40 дней была приостановлена деятельность ресторана «Бургер Кинг», располагающегося в доме напротив ЦТиР «Мир». Как сообщили в пресс-службе ФССП, в Роспотребнадзор пожаловались жильцы дома, на первом этаже которого и располагается заведение. В ходе проведения внеплановой проверки был выявлен ряд нарушений, поэтому работу ресторана пришлось временно приостановить. Что именно не устроило жильцов – качество еды или запахи, доносящиеся с кухни заведения – доподлинно неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU