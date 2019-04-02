В Уфе откроется выставка прозрачных фигур, посвященная болезни Бехтерева

СЕГОДНЯ 19:57 2019-04-02T19:57:05+03:00

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В Уфе откроется выставка «Болезнь молодых, или жизнь с болью», посвященная актуальной проблеме болезни Бехтерева. Выставка пройдет с 3 по 18 апреля на территории аллеи современной городской скульптуры «ArtTerria» (напротив Башкирского медицинского университета) в рамках Недели здравоохранения в Башкирии.

Экспонатами выставки станут девять прозрачных скульптур в человеческий рост со светящимися красными позвоночниками, сигнализирующими о болезни. При этом сама выставка организована, чтобы привлечь внимание населения к проблеме болезни Бехтерева – ведь многие люди живут с болью в спине и не торопятся обращаться к врачу, а болезнь тем временем развивается и может привести к инвалидности. Впервые заболевание проявляется в раннем возрасте – от 25 до 35 лет и успешно лечится при своевременном медицинском вмешательстве.

Выставка проводится по инициативе «Общества взаимопомощи при болезни Бехтерева» и при поддержке «Ассоциации ревматологов России».

ИСТОЧНИК KP.RU