В Башкирии возбудили уголовное дело против учителя, подозреваемого в приставаниях к школьнице

СЕГОДНЯ 16:59 2019-04-02T16:59:17+03:00

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К громкой истории в Кушнаренковской школе с участием 60-летнего учителя ОБЖ и десятиклассницы подключились следователи. В отношении уже бывшего педагога (ранее его уволили за «аморальное и неэтичное поведение» по решению республиканской прокуратуры) возбудили уголовное дело. Мужчину подозревают в «совершении развратных действий без применения насилия в отношении лица, не достигшего 16 лет». Следователи полагают, что приставания педагога в отношении своей ученицы длились на протяжении нескольких месяцев: с сентября 2018 по март 2019 года.

- В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Следователи допрашивают учащихся и педагогов, изучают личность подозреваемого и иные значимые материалы, - сообщили в пресс-службе республиканского Следственного комитета.

Напомним, что сам бывший учитель напрочь отрицает какой-либо интимный подтекст в своих действиях. Он уверяет, что приобнял и приподнял на руках ученицу, чтобы поздравить ее с победой на соревнованиях, без какого-либо умысла.

ИСТОЧНИК KP.RU