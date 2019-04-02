В Башкирии волонтеры выйдут на поиски 36-летнего Александра Касаткина

СЕГОДНЯ 15:32 2019-04-02T17:06:55+03:00

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Добровольцы планируют выехать в Бирск на поиски бесследно пропавшего 36-летнего Александра Касаткина. Сбор назначен на субботу, 6 апреля. Поисковики собираются прочесать местность и попытаться отыскать хоть какие-либо следы Александра.

Мужчина, напомним, исчез еще 1 марта: отправился на встречу с друзьями в местное кафе, но так с ними и не пересёкся.

Отец Александра предположил, что у сына при себе была крупная сумма денег, которая могла привлечь внимание преступников. Однако супруга пропавшего эту версию отрицает: Александр собирался снять деньги, но, видимо, не успел.

Добровольцев, желающих помочь в поисках мужчины, ждут в субботу в 14:00 возле Южного автовокзала в Уфе. Нужны также люди на автомобилях.

Напоминаем приметы Александра: рост 175 см, телосложение среднее, волосы короткие темные, глаза карие.

Был одет: куртка темно-синего цвета без капюшона, с оранжевыми полосками на рукавах, светло-синие джинсы, бейсболка.

Если вам что-то известно о местонахождении мужчины, пожалуйста, сообщите об этом в полицию или по номеру 8(927)312-99-38

ИСТОЧНИК KP.RU