В Башкирии волонтеры выйдут на поиски 36-летнего Александра Касаткина
Добровольцы планируют выехать в Бирск на поиски бесследно пропавшего 36-летнего Александра Касаткина. Сбор назначен на субботу, 6 апреля. Поисковики собираются прочесать местность и попытаться отыскать хоть какие-либо следы Александра.
Мужчина, напомним, исчез еще 1 марта: отправился на встречу с друзьями в местное кафе, но так с ними и не пересёкся.
Отец Александра предположил, что у сына при себе была крупная сумма денег, которая могла привлечь внимание преступников. Однако супруга пропавшего эту версию отрицает: Александр собирался снять деньги, но, видимо, не успел.
Добровольцев, желающих помочь в поисках мужчины, ждут в субботу в 14:00 возле Южного автовокзала в Уфе. Нужны также люди на автомобилях.
Напоминаем приметы Александра: рост 175 см, телосложение среднее, волосы короткие темные, глаза карие.
Был одет: куртка темно-синего цвета без капюшона, с оранжевыми полосками на рукавах, светло-синие джинсы, бейсболка.
Если вам что-то известно о местонахождении мужчины, пожалуйста, сообщите об этом в полицию или по номеру 8(927)312-99-38
ИСТОЧНИК KP.RU