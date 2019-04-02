Ульяна Тригубчак в честь выхода «Салавата Юлаева» в финал провела фотосессию в стиле ню
Экс-участница Ice Girls «Салавата Юлаева», а ныне хоккейный корреспондент Ульяна Тригубчак сдержала слово и устроила откровенную фотосессию.
Как сообщает портал Бизнес Online, девушка снялась топлесс в образе воительницы с луком и стрелами, скачущей верхом на вороном коне.
Напомним, Ульяна обещала сняться в стиле ню, если «юлаевцы» выйдут в финал Восточной конференции. Как только подопечные Николая Цулыгина одержали верх над екатеринбургским «Автомобилистом», подписчики Ульяны поспешили напомнить ей о данном слове.
- Пора выполнять свое обещание и фоткаться без одежды, - отреагировала тогда в Инстаграме секс-символ уфимского хоккея.
Стоит отметить, что Ульяна уже имеет опыт участия в "горячих" фотосессиях. Ранее она участвовала в конкурсе Miss Maxim 2017, где попала в десятку финалисток. Тогда она тоже сделала откровенные снимки, взбудоражившие поклонников хоккея.
ИСТОЧНИК KP.RU