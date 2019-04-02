В Уфе прекращены поиски 67-летнего Фаниса Халиуллина
Волонтеры сообщили, что он жив
Фото: соцсети
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Поиски пропавшего в Уфе на прошлой неделе Фаниса Халиуллина закрыты. Как сообщили волонтеры отряда "Лиза Алерт", 67-летнего мужчину отыскали живым. Где он находился на протяжении этих нескольких дней, не уточняется.
Пенсионер, напомним, пропал в столице Башкирии в минувшую пятницу, 29 марта. Его объявили в розыск по всем городам республики. Мужчина нуждался в медицинской помощи, поэтому к его поискам сразу подключились добровольцы и полиция. К счастью, их усилия принесли плоды и пожилой мужчина вернулся домой.
ИСТОЧНИК KP.RU