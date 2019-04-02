В Уфе прекращены поиски 67-летнего Фаниса Халиуллина

СЕГОДНЯ 14:11 2019-04-02T14:11:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Поиски пропавшего в Уфе на прошлой неделе Фаниса Халиуллина закрыты. Как сообщили волонтеры отряда "Лиза Алерт", 67-летнего мужчину отыскали живым. Где он находился на протяжении этих нескольких дней, не уточняется.

Пенсионер, напомним, пропал в столице Башкирии в минувшую пятницу, 29 марта. Его объявили в розыск по всем городам республики. Мужчина нуждался в медицинской помощи, поэтому к его поискам сразу подключились добровольцы и полиция. К счастью, их усилия принесли плоды и пожилой мужчина вернулся домой.

ИСТОЧНИК KP.RU