2019-04-02T14:11:59+03:00
Общество

В Уфе прекращены поиски 67-летнего Фаниса Халиуллина

Волонтеры сообщили, что он жив
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Поиски пропавшего в Уфе на прошлой неделе Фаниса Халиуллина закрыты. Как сообщили волонтеры отряда "Лиза Алерт", 67-летнего мужчину отыскали живым. Где он находился на протяжении этих нескольких дней, не уточняется.

Пенсионер, напомним, пропал в столице Башкирии в минувшую пятницу, 29 марта. Его объявили в розыск по всем городам республики. Мужчина нуждался в медицинской помощи, поэтому к его поискам сразу подключились добровольцы и полиция. К счастью, их усилия принесли плоды и пожилой мужчина вернулся домой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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