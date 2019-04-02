2019-04-02T12:43:35+03:00
Общество

На Башкирию обрушатся снег с дождем и сильный ветер: объявлено штормовое предупреждение

Синоптики советуют не планировать дальние поездки
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Весна в Башкирии снова откладывается. В ближайшие сутки регион снова будет во власти снежной стихии. С 20.00 вечера сегодняшнего дня и до вечера 3 апреля в республике ожидается облачная погода.

По данным синоптиков, на севере Башкирии выпадет мокрый снег. Днем будет тепло до +4 градусов, а ночью подморозит до -6, отчего дороги скует коркой льда.

В южной части республики пройдет дождь со снегом, причем кое-где снегопад будет довольно сильным. Здесь тоже прогнозируют накат и гололедицу.

Усугубит непогоду и ветер. Он будет дуть с северо-востока со скоростью 9-14 м/с, а иногда порывы могут достигать 17-22 м/с.

Автовладельцев предупреждают, что видимость на дорогах может быть весьма скверной, так что дальние путешествия лучше отложить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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