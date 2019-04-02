На Башкирию обрушатся снег с дождем и сильный ветер: объявлено штормовое предупреждение
Весна в Башкирии снова откладывается. В ближайшие сутки регион снова будет во власти снежной стихии. С 20.00 вечера сегодняшнего дня и до вечера 3 апреля в республике ожидается облачная погода.
По данным синоптиков, на севере Башкирии выпадет мокрый снег. Днем будет тепло до +4 градусов, а ночью подморозит до -6, отчего дороги скует коркой льда.
В южной части республики пройдет дождь со снегом, причем кое-где снегопад будет довольно сильным. Здесь тоже прогнозируют накат и гололедицу.
Усугубит непогоду и ветер. Он будет дуть с северо-востока со скоростью 9-14 м/с, а иногда порывы могут достигать 17-22 м/с.
Автовладельцев предупреждают, что видимость на дорогах может быть весьма скверной, так что дальние путешествия лучше отложить.
ИСТОЧНИК KP.RU