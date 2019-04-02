Житель Башкирии нашел на обочине трассы снаряд времен ВОВ

СЕГОДНЯ 16:00 2019-04-02T16:00:39+03:00

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На днях в управление Росгвардии обратился сторож садового товарищества из Иглинского района. Мужчина рассказал, что на обочине трассы вблизи его участка находится странный предмет, похожий на снаряд.

На место сразу выдвинулись специалисты из ОМОНа. Им предстояло разобраться, представляет ли находка опасность. Оказалось, что да. Загадочным предметом и правда был боеприпас - 76-миллиметровый осколочно-фугасный снаряд времен Великой Отечественной войны.

Саперы вывезли его на окраину поля и подорвали.

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Башкирии

ИСТОЧНИК KP.RU