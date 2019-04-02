2019-04-02T13:56:34+03:00
Общество

Средняя зарплата в Уфе составила 46,6 тысяч рублей

Таковы данные аналитиков
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Среднемесячная зарплата на крупных и средних предприятиях Уфы в 2018 году достигла 46,6 тысяч рублей. Об этом на оперативке в мэрии сообщила Оксана Даянова, глава отдела государственной статистики города. По данным аналитиков, за прошлый год зарплата выросла на 10,1%.

Больше всего получают специалисты, работающие в сфере добычи ископаемых (117 тысяч рублей), производства нефтепродуктов (88 тысяч рублей) и занятые профессиональной научной и технической деятельностью (69,3 тысяч рублей).

По уровню номинальной среднемесячной зарплаты Уфа уступает только трем городам-миллионникам России, без учета Москвы и Санкт-Петербурга. Самая большая зарплата в Екатеринбурге — 51,5 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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