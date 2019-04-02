В Уфе из-за аварии на трубопроводе 18 жилых домов остались без отопления

СЕГОДНЯ 14:48 2019-04-02T14:49:19+03:00

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В ночь на 2 апреля в Уфе произошла коммунальная авария: прорвало трубопровод в районе перекрёстка улиц Мингажева и 50 лет Октября. К месту ЧП направили аварийную бригаду «БашРТС».

В администрации Уфы рассказали, что из-за инцидента с 3 часов ночи в близлежащих домах не было отопления. В процессе ремонта большинство из них подключили к подаче тепла, но 18 домов все еще остаются неотапливаемыми. Нет тепла также в одном детском саду и учебном заведении.

Еще в девяти домах батареи греют, но слабее обычного. Горячей же воды нет в 27 домах.

- Возобновление подачи коммунальных ресурсов планируется 2 апреля к 17:00 часам, - заверяют в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU