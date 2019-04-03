2019-04-03T07:44:21+03:00
Происшествия

Жителей Башкирии напугали подростки, разгуливавшие по крыше многоэтажки

По словам местных жителей, дети забираются туда не первый раз
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Опасное место выбрали для отдыха подростки в Мелеузе. Нескольких детей местные жители заметили на крыше многоэтажного дома по адресу Ленина, 133.

Подростки, жаждущие адреналина, забрались на самый край карниза десятиэтажки. По словам горожан, ребят замечают на крыше уже не первый раз. Пока остается непонятным, как они пробрались туда и почему проход на крышу оказался открыт.

Многие местные жители выразили надежду, что это исправят и на дверь повесят замок.

Редакция «Комсомольской Правды» предупреждает, что подобные игры опасны для жизни и здоровья. Взрослые, пожалуйста, предупредите об этом детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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