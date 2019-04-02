«Он никогда раньше не выключал телефон»: в Башкирии ищут 45-летнего Рустема Каримова
Родные и близкие 45-летнего Рустема Каримова напуганы: от мужчины нет вестей уже три недели.
- Он был в Стерлитамаке на заработках, занимался строительными и отделочными работами, - рассказывает жена Рустема Светлана. – Последний раз муж был со мной на связи 11 марта. 15 марта в 01.10 ночи его телефон отключился. Утром следующего дня он включился и сразу выключился. С тех пор телефон недоступен вовсе.
По словам женщины, раньше такого никогда не бывало. Мужчина уже уезжал на заработки, но телефон никогда не отключал. Супруга Рустема написала заявление в полицию.
- Обратилась в правоохранительные органы 10 дней назад. Единственное, что сказали в полиции, что последний раз его телефон был зафиксирован в Стерлитамаке, а где именно, не сообщили, - рассказывает женщина.
По некоторым данным, Рустем собирался ехать на ремонтные работы в Уфу, в кардиоцентр.
- Я туда звонила, мне сказали, что такого там нет, - объясняет расстроенная женщина.
Она уже привлекла к поискам супруга волонтеров.
Приметы пропавшего: рост 186 см, телосложение худощавое, волосы короткие темные, глаза светло-карие.
Был одет в черную болоньевую куртку с бело-красными лампасами на рукавах, черные джинсы, вязаную шапку и черные кроссовки.
Если вам что-то известно о местонахождении Рустема, просим сообщить об этом волонтерам 8 987 106 01 01, его жене Светлане 8 927 305 65 03 или в полицию.
ИСТОЧНИК KP.RU