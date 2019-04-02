2019-04-02T11:40:46+03:00
Общество

«Он никогда раньше не выключал телефон»: в Башкирии ищут 45-летнего Рустема Каримова

Мужчина не выходит на связь уже три недели
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Родные и близкие 45-летнего Рустема Каримова напуганы: от мужчины нет вестей уже три недели.

- Он был в Стерлитамаке на заработках, занимался строительными и отделочными работами, - рассказывает жена Рустема Светлана. – Последний раз муж был со мной на связи 11 марта. 15 марта в 01.10 ночи его телефон отключился. Утром следующего дня он включился и сразу выключился. С тех пор телефон недоступен вовсе.

По словам женщины, раньше такого никогда не бывало. Мужчина уже уезжал на заработки, но телефон никогда не отключал. Супруга Рустема написала заявление в полицию.

- Обратилась в правоохранительные органы 10 дней назад. Единственное, что сказали в полиции, что последний раз его телефон был зафиксирован в Стерлитамаке, а где именно, не сообщили, - рассказывает женщина.

По некоторым данным, Рустем собирался ехать на ремонтные работы в Уфу, в кардиоцентр.

- Я туда звонила, мне сказали, что такого там нет, - объясняет расстроенная женщина.

Она уже привлекла к поискам супруга волонтеров.

Приметы пропавшего: рост 186 см, телосложение худощавое, волосы короткие темные, глаза светло-карие.

Был одет в черную болоньевую куртку с бело-красными лампасами на рукавах, черные джинсы, вязаную шапку и черные кроссовки.

Если вам что-то известно о местонахождении Рустема, просим сообщить об этом волонтерам 8 987 106 01 01, его жене Светлане 8 927 305 65 03 или в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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