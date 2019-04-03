2019-04-03T05:57:12+03:00
Общество

«Ваши дети в опасности»: жителей Уфы пугают неадекватные незнакомцы

Они слоняются возле домов и пытаются попасть в подъезды
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Жители Кировского района Уфы решили сплотиться против общей проблемы. В микрорайоны Колгуевский и Южный повадились ходить «закладчики». Их тайники местные жители находят повсюду: в цветочных горшках, дверных косяках, оконных рамах и даже на детских площадках. По их словам, «закладки» уже заметили во дворе школы №158. Тайники привлекают наркоманов, которые бродят возле домов, ломятся в подъезды и ведут себя неадекватно.

Горожане напуганы и распространяют листовки, призывая соседей быть бдительными и особое внимание обращать на квартиросъемщиков. Особенно уфимцы боятся за своих детей.

- Наркодилеры вербуют подростков, школьников, не объясняя зачастую суть их работы, под видом игры или квеста. Они обещают им большие деньги, - цитирует обеспокоенных людей портал UfacityNews.ru.

По словам горожан, за пару месяцев такой работы дети могут получить реальные сроки.

- Пока здесь наркоманы, ваши дети и имущество в опасности! – гласит листовка, распространяемая по району.

ИСТОЧНИК KP.RU

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