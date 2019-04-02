У Радика Юльякшина вновь проблемы со здоровьем?
У кумира молодежи Радика Юльякшина, более известного под псевдонимом Элвин Грей, снова возникли проблемы со здоровьем. На своей странице в «Инстаграм» певец опубликовал фото с загипсованной левой рукой.
- Повреждён, но не сломлен, - подписал пост Элвин Грей.
Поклонники артиста разделились на два лагеря. Одни посочувствовали певцу, ведь у него уже недавно была акустическая травма, из-за которой ему пришлось отменить два десятка концертов. Другие же не поверили артисту и сочли фотографию первоапрельской шуткой.
Сам Радик позже опубликовал еще один пост, в котором заверил, что гипс вполне реальный. Вот только на видео загипсована у артиста уже правая рука, а не левая.
- Насчет руки… Сегодня все подумали, что это розыгрыш, типа первое апреля. Но этом на самом деле гипс и на самом деле рука. И завтра, кстати, мне обещали, что снимут гипс и я уже надену бандаж, - заявил поклонникам певец.
Однако на концерт Юльякшину все-таки пришлось выходить с загипсованной рукой. С ним, как признался певец, это впервые.
У Радика Юльякшина вновь проблемы со здоровьем.Анастасия КУЗНЕЦОВА
ИСТОЧНИК KP.RU