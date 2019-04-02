СЕГОДНЯ 13:00 2019-04-02T13:00:09+03:00

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У кумира молодежи Радика Юльякшина, более известного под псевдонимом Элвин Грей, снова возникли проблемы со здоровьем. На своей странице в «Инстаграм» певец опубликовал фото с загипсованной левой рукой.

- Повреждён, но не сломлен, - подписал пост Элвин Грей.

Поклонники артиста разделились на два лагеря. Одни посочувствовали певцу, ведь у него уже недавно была акустическая травма, из-за которой ему пришлось отменить два десятка концертов. Другие же не поверили артисту и сочли фотографию первоапрельской шуткой.

Сам Радик позже опубликовал еще один пост, в котором заверил, что гипс вполне реальный. Вот только на видео загипсована у артиста уже правая рука, а не левая.

- Насчет руки… Сегодня все подумали, что это розыгрыш, типа первое апреля. Но этом на самом деле гипс и на самом деле рука. И завтра, кстати, мне обещали, что снимут гипс и я уже надену бандаж, - заявил поклонникам певец.

Однако на концерт Юльякшину все-таки пришлось выходить с загипсованной рукой. С ним, как признался певец, это впервые.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="480" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/700689" frameborder="0"></iframe> У Радика Юльякшина вновь проблемы со здоровьем.Анастасия КУЗНЕЦОВА

ИСТОЧНИК KP.RU