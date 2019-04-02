2019-04-02T11:21:39+03:00
Происшествия

У ветерана ВОВ из Башкирии похитили более 3,5 миллионов рублей

Злоумышленники пытались забрать и квартиру дедушки
Анастасия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

85-летний ветеран Великой Отечественной войны из Башкирии лишился 3,5 миллионов рублей и едва не остался без жилья. Нажиться за счет дедушки попытались четыре жительницы Учалинского района.

Одна из злоумышленниц была риелтором и помогала пенсионеру приобрести квартиру. Зная, что у того есть крупная сумма денег, женщина решила ее заполучить и привлекла к делу сообщниц. Под видом соцработниц они вошли в доверие к дедушке и убедили его оформить банковскую карту якобы для пенсии. Позже они ее украли и сняли со счетов ветерана более 3,5 миллионов рублей.

Этого им показалось мало. Две злоумышленницы представили в МФЦ поддельный договор дарения на его квартиру. К счастью, регистратор почуяла неладное и передала данные в полицию.

Позже выяснилось, что одна из фигуранток дела уже имела опыт подобных преступлений. Она украла более миллиона рублей, вырученных от продажи жилья местного пропойцы.

- Суд приговорил виновных к наказанию в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет с отбыванием в исправительных учреждениях и обязал вернуть потерпевшим похищенные денежные средства, - пояснили в прокуратуре Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Уфе прекращены поиски 67-летнего Фаниса Халиуллина
Средняя зарплата в Уфе составила 46,6 тысяч рублей
Агентство Standard & Poor’s повысило рейтинг Банка УРАЛСИБ с «B-» до «B», прогноз «Стабильный»
У Радика Юльякшина вновь проблемы со здоровьем?
Власти Башкирии отказались от идеи установки турникетов в автобусах
На Башкирию обрушатся снег с дождем и сильный ветер: объявлено штормовое предупреждение
«Он никогда раньше не выключал телефон»: в Башкирии ищут 45-летнего Рустема Каримова
В Уфе 60-летняя женщина пострадала, упав в автобусе
В Башкирии назвали сроки сдачи нескольких домов обманутых дольщиков
В Салавате посетитель кафе расстрелял из травмата молодую пару
В Башкирии «Тойота Камри» протаранила кирпичный забор
Вице-мэр Уфы Салават Хусаинов объявил войну расклейщикам объявлений
Убийца из Башкирии 8 лет бродил по стране, чтобы избежать наказания
Большинство школ Башкирии перешли на пятидневку
В Башкирии доработают закон о штрафах за парковку на газонах
На ремонт трассы Уфа-аэропорт потратят 291 млн рублей
В Башкирии ищут без вести пропавшего 27-летнего Александра Кирсанова
Следком начал проверку по факту травмирования девочки в батутном центре Стерлитамака
В Уфе бесследно пропал 44-летний Вадим Ложкин
В честь юбилея телеканал «Вся Уфа» покажет сюжеты 20-летней давности
Два помещения в Доме Республики сдадут в аренду
В Башкирии прекращены поиски 36-летней Гузель Шангариевой
Главный инспектор ГИБДД по Башкирии заявил, что в республике нет дорожной разметки