У ветерана ВОВ из Башкирии похитили более 3,5 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 11:21 2019-04-02T11:21:39+03:00

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85-летний ветеран Великой Отечественной войны из Башкирии лишился 3,5 миллионов рублей и едва не остался без жилья. Нажиться за счет дедушки попытались четыре жительницы Учалинского района.

Одна из злоумышленниц была риелтором и помогала пенсионеру приобрести квартиру. Зная, что у того есть крупная сумма денег, женщина решила ее заполучить и привлекла к делу сообщниц. Под видом соцработниц они вошли в доверие к дедушке и убедили его оформить банковскую карту якобы для пенсии. Позже они ее украли и сняли со счетов ветерана более 3,5 миллионов рублей.

Этого им показалось мало. Две злоумышленницы представили в МФЦ поддельный договор дарения на его квартиру. К счастью, регистратор почуяла неладное и передала данные в полицию.

Позже выяснилось, что одна из фигуранток дела уже имела опыт подобных преступлений. Она украла более миллиона рублей, вырученных от продажи жилья местного пропойцы.

- Суд приговорил виновных к наказанию в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет с отбыванием в исправительных учреждениях и обязал вернуть потерпевшим похищенные денежные средства, - пояснили в прокуратуре Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU