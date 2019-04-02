2019-04-02T08:59:48+03:00
Происшествия

В Салавате посетитель кафе расстрелял из травмата молодую пару

Полиция начала проверку
Анастасия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Вечер в кафе закончился для молодой пары из Стерлитамака на больничной койке.

26-летний парень со своей 20-летней подругой отдыхали минувшей ночью в одном из городских заведений. Там они познакомились с 50-летним мужчиной и решили продолжить застолье вместе. Мирная беседа перетекла в конфликт, тут-то и обнаружилось, что новый приятель вооружен. Мужчина достал травматический пистолет и стал палить по молодым людям. Парня вместе со спутницей доставили в местный травмпункт.

Стрелка позже задержали недалеко от кафе. Он был вдрызг пьян и не смог изложить стажам порядка свою версию событий.

- По факту причинения телесных повреждений проводится проверка, по завершении которой будет принято процессуальное решение, - рассказала Ильмира Хайбуллина, сотрудница отдела МВД России по городу Салавату.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Башкирии назвали сроки сдачи нескольких домов обманутых дольщиков
В Башкирии «Тойота Камри» протаранила кирпичный забор
Вице-мэр Уфы Салават Хусаинов объявил войну расклейщикам объявлений
Убийца из Башкирии 8 лет бродил по стране, чтобы избежать наказания
Большинство школ Башкирии перешли на пятидневку
В Башкирии доработают закон о штрафах за парковку на газонах
На ремонт трассы Уфа-аэропорт потратят 291 млн рублей
В Башкирии ищут без вести пропавшего 27-летнего Александра Кирсанова
Следком начал проверку по факту травмирования девочки в батутном центре Стерлитамака
В Уфе бесследно пропал 44-летний Вадим Ложкин
В честь юбилея телеканал «Вся Уфа» покажет сюжеты 20-летней давности
Два помещения в Доме Республики сдадут в аренду
В Башкирии прекращены поиски 36-летней Гузель Шангариевой
Главный инспектор ГИБДД по Башкирии заявил, что в республике нет дорожной разметки