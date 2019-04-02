В Салавате посетитель кафе расстрелял из травмата молодую пару

СЕГОДНЯ 08:59 2019-04-02T08:59:48+03:00

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Вечер в кафе закончился для молодой пары из Стерлитамака на больничной койке.

26-летний парень со своей 20-летней подругой отдыхали минувшей ночью в одном из городских заведений. Там они познакомились с 50-летним мужчиной и решили продолжить застолье вместе. Мирная беседа перетекла в конфликт, тут-то и обнаружилось, что новый приятель вооружен. Мужчина достал травматический пистолет и стал палить по молодым людям. Парня вместе со спутницей доставили в местный травмпункт.

Стрелка позже задержали недалеко от кафе. Он был вдрызг пьян и не смог изложить стажам порядка свою версию событий.

- По факту причинения телесных повреждений проводится проверка, по завершении которой будет принято процессуальное решение, - рассказала Ильмира Хайбуллина, сотрудница отдела МВД России по городу Салавату.

ИСТОЧНИК KP.RU