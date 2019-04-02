В Башкирии назвали сроки сдачи нескольких домов обманутых дольщиков
На минувшем «Стройчасе» в Доме республики были обозначены сроки сдачи нескольких проблемных домов в Башкирии.
К 1 июля должны быть введены в эксплуатацию три жилых дома в «Миловском парке». По словам зампредседателя Госстроя РБ Григория Невоструева, это дома №№ 5/3, 5/4, 5/5.
В скором времени заселиться в свои квартиры смогут и обманутые дольщики из Октябрьского. По словам мэра города Алексея Шмелева, дом №18 в 38-м микрорайоне планируется достроить к 1 октября, а дом №19 – до конца года.
Третий проблемный дом также должны закончить до нового года, а две из четырёх секций здания будут готовы уже в мае.
Дом №38 по улице Островского практически готов к сдаче. В течение апреля застройщику предстоит устранить нарушения, которые выявили надзорные органы.
Мэр Стерлитамака Владимир Куликов рассказал, что сейчас прорабатывается юридическая схема завершения строительства домов в ЖК «Советский». Деньги на достройку домов уже найдены.
В Ишимбае же пока ищут инвестора, который достроит два многоквартирных дома вместо компании «Башстройресурсы», которую признали банкротом.
ИСТОЧНИК KP.RU