В Уфе 60-летняя женщина пострадала, упав в автобусе
Инцидент произошел на улице 50 лет СССР
Фото: ГИБДД Башкирии
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Пожилая жительница Уфы получила травмы в автобусе. Как рассказали в ГИБДД Башкирии, 60-летняя женщина была пассажиркой НефАЗа, который курсировал по 57-му маршруту.
Во время движения по улице 50 лет СССР, на участке от театра "Нур" до ул. Ростовской, 29-летний водитель автобуса допустил резкий маневр. находившаяся в салоне женщина не удержалась на ногах и упала. Ей потребовалась медицинская помощь.
ИСТОЧНИК KP.RU