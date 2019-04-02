В Уфе 60-летняя женщина пострадала, упав в автобусе

СЕГОДНЯ 10:33 2019-04-02T10:33:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Пожилая жительница Уфы получила травмы в автобусе. Как рассказали в ГИБДД Башкирии, 60-летняя женщина была пассажиркой НефАЗа, который курсировал по 57-му маршруту.

Во время движения по улице 50 лет СССР, на участке от театра "Нур" до ул. Ростовской, 29-летний водитель автобуса допустил резкий маневр. находившаяся в салоне женщина не удержалась на ногах и упала. Ей потребовалась медицинская помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU