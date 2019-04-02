Вице-мэр Уфы Салават Хусаинов объявил войну расклейщикам объявлений

СЕГОДНЯ 07:47 2019-04-02T08:48:32+03:00

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Сегодня, 2 апреля, в уфимской мэрии прошло очередное оперативное совещание. В отсутствии мэра Уфы Ульфата Мустафина первую скрипку играл его первый заместитель Салават Хусаинов. Он в лучших традициях эксперта коммунального хозяйства башкирской столицы сначала заслушал доклады по подготовке районных администраций к субботникам. Первые «добровольные» субботники пройдут уже на следующей неделе.

После доклада о подготовке к очистке города от грязи и пыли, Хусаинов плавно перешел к расклейщикам объявлений. Он буквально «взорвался» от большого количества неприятных глазу бумажных объявлений на столбах. Вице-мэр потребовал очистить город от этого безобразия.

- Ну весь город же обклеили, сами же видели! – обратился Хусаинов к чиновникам горадминистрации. – Настолько создают неухоженный вид, невозможно на это уже смотреть.

Салават Хусаинов предложил блокировать телефоны тех, кто размещает объявления на столбах. Или, по крайней мере, изучить опыт борьбы с расклейщикам в других городах.

ИСТОЧНИК KP.RU