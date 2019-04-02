2019-04-02T08:18:47+03:00
Происшествия

В Башкирии «Тойота Камри» протаранила кирпичный забор

Водитель получил травмы
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: ГИБДД БашкирииФото: ГИБДД Башкирии
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Накануне днем, 1 апреля, в Дюртюлях произошло серьезное ДТП. На перекрестке улиц Магистральная и 70 лет Октября «Тойота Камри» на полной скорости протаранила кирпичный столб забора. Известно, что иномарка летела по улице Магистральной.

По данным республиканской ГИБДД, 45-летний водитель авто получил травмы и попал в больницу. Его состояние не уточняется.

Причины аварии предстоит установить полиции.

Всего за прошедшие сутки в республике зарегистрировали пять аварий, в которых пять человек получили травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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