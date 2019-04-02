Большинство школ Башкирии перешли на пятидневку

СЕГОДНЯ 07:20 2019-04-02T08:48:59+03:00

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В минувший понедельник, 1 апреля, в региональном министерстве образования Башкирии отчитались, что 60% школ в Башкирии перешли на пятидневную неделю. Полностью на пятидневку перешли ученики начальных классов. В некоторых школах на укороченную неделю перешли и ученики с 5 по 11 класс.

Ранее власти Башкирии настаивали на полный переход школ республики на пятидневку с 1 апреля. Позднее было решено, что некоторые учебные заведения начнут учиться по-новому с 1 сентября 2019 года.

О переходе обучения школьников на пятидневную неделю заявил 1 февраля врио главы Башкирии Радий Хабиров. Это решение поддержали даже не все родители, не говоря уже об учителях.

ИСТОЧНИК KP.RU