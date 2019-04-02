2019-04-02T07:03:50+03:00
Авто

В Башкирии доработают закон о штрафах за парковку на газонах

Депутаты не смогли определиться с понятием «газон»
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Михаил ФроловФото: Михаил ФроловФото: Михаил ФРОЛОВ
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После бурных дебатов в парламенте Башкирии региональный закон о штрафах за парковку на газоне был отправлен на доработку. Депутаты Госсобрания-Курултая предъявили авторам претензию в части точного определения понятия «газон» в законопроекте. Обсуждение прошло в минувшее воскресенье, 28 марта, он прошел первое чтение. Предполагается, что после принятия закона в Кодексе об административных правонарушениях появятся поправки, согласно которым автомобилистов будут штрафовать за парковку на газоне.

-Перед этим вопрос рассмотрят на заседании профильного комитета, который учтет все поступившие предложения и поправки и доработает текст документа для окончательного принятия. На данный момент большинство вопросов снято и затягивать с принятием закона нет необходимости, - заявил председатель Госсобрания-Курултая Константин Толкачев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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