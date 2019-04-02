На ремонт трассы Уфа-аэропорт потратят 291 млн рублей

СЕГОДНЯ 06:52 2019-04-02T06:52:22+03:00

Уже на следующий год многострадальную дорогу передадут в федеральную собственность

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Накануне на портале госзакупок появился тендер на ремонт трассы Уфа-аэропорт. Аукцион по выбору подрядчика стартует 26 апреля. Власти города планируют отремонтировать 8,4 км трассы М-5 вплоть до выхода на трассу Уфа-Оренбург. Первоначальная стоимость ремонта – 291,84 млн рублей.

Согласно условиям контракта, ремонт на трассе Уфа-аэропорт должен быть завершен до 5 июля. Ремонту подлежит 251,87 кв. метров дорожного полотна.

Напомним, дорога Уфа-аэропорт ремонтируется каждый год. Ежегодно только на ремонтные работы из городской казны тратится от 100 до 200 млн рублей. О пробках, которые образуются из-за ее ремонта на выезде из Уфы, и говорить не приходится.

Власти Уфы планируют передать этот участок дороги в федеральную собственность. Произойдет это не позднее следующего года.

ИСТОЧНИК KP.RU