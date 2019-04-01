Следком начал проверку по факту травмирования девочки в батутном центре Стерлитамака
Следователи в Стерлитамаке проверят обстоятельства несчастного случая в городском батутном центре. 10-летняя посетительница, напомним, попыталась сделать сальто назад с края сухого мягкого бассейна и сильно ушибла голову. Родителям пришлось отвезти девочку в больницу. Все произошедшее попало в объектив камер видеонаблюдения.
Как сообщили в Следкоме Башкирии, возможно, организация оказывала услуги, не отвечающие требованиям безопасности - статья 238 УК РФ.
Следователи собираются опросить пострадавшего ребенка и персонал развлекательного заведения, оценить тяжесть травм, а также проверить соблюдение правил безопасности в центре. Результаты проверки покажут, получит ли дело ход.
ИСТОЧНИК KP.RU