Следком начал проверку по факту травмирования девочки в батутном центре Стерлитамака

СЕГОДНЯ 19:44 2019-04-01T19:44:24+03:00

Следователи проверят, отвечали ли услуги в центре требованиям безопасности

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Следователи в Стерлитамаке проверят обстоятельства несчастного случая в городском батутном центре. 10-летняя посетительница, напомним, попыталась сделать сальто назад с края сухого мягкого бассейна и сильно ушибла голову. Родителям пришлось отвезти девочку в больницу. Все произошедшее попало в объектив камер видеонаблюдения.

Как сообщили в Следкоме Башкирии, возможно, организация оказывала услуги, не отвечающие требованиям безопасности - статья 238 УК РФ.

Следователи собираются опросить пострадавшего ребенка и персонал развлекательного заведения, оценить тяжесть травм, а также проверить соблюдение правил безопасности в центре. Результаты проверки покажут, получит ли дело ход.

ИСТОЧНИК KP.RU