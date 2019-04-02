Убийца из Башкирии 8 лет бродил по стране, чтобы избежать наказания

СЕГОДНЯ 07:31 2019-04-02T07:31:54+03:00

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Восемь лет уроженец Башкирии скитался по стране, пытаясь избежать наказания за убийство. Преступление мужчина совершил еще в апреле 2011 года. Тогда он подрабатывал на пилораме в Ишимбайском районе и жил вместе с 40-летним коллегой в вагончике.

Как-то ночью во время попойки мужчины повздорили и подозреваемый ударил соседа ножом. Раны оказались смертельными. Чтобы скрыть следы преступления, душегуб подпалил вагончик и отошел, а когда народ кинулся тушить пожар, присоединился к ним, чтобы не выдать себя. Однако дожидаться, когда на пепелище найдут тело, мужчина не стал: сбежал с пилорамы, а потом и вовсе из Башкирии.

Восемь лет он скитался по России, передвигался пешком, опасаясь задержания. Поймали его в минувшем марте в Химках, где он оказался по пути из Москвы в Санкт-Петербург.

Мужчине предъявили обвинение в убийстве, отпираться он не стал.

- В настоящее время с задержанным проведены первоначальные следственные действия и предъявлено обвинение, судом по ходатайству следователя ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - пояснили в Следственном комитете по Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU