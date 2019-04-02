В Башкирии ищут без вести пропавшего 27-летнего Александра Кирсанова

СЕГОДНЯ 06:32 2019-04-02T08:49:24+03:00

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В Башкирии волонтеры и полиция ведут поиски 27-летнего Александра Кирсанова. Молодой человек пропал без вести неделю назад в Белебее. Как сообщают добровольцы из поискового отряда «Лиза Алерт», мужчину ищут с 25 марта.

Приметы Александра: рост 189 см, худощавое телосложение, русые волосы, голубые глаза.

В день пропажи был одет в черный короткий пуховик с капюшоном, темные джинсы, черно-белые кроссовки и черную спортивную шапку.

Всех, кто видел молодого человека или знает, где тот может находиться, просьба сообщить об этом по номеру 8-800-700-54-52 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU