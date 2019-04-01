Два помещения в Доме Республики сдадут в аренду

СЕГОДНЯ 18:11 2019-04-01T18:11:08+03:00

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Минземимущество Башкирии выставило на торги два помещения в Доме республики (ул. Тукаева, 46). Их предполагается сдать в аренду на год. Как сообщает «Коммерсант-Уфа», в одном из помещений, площадь которого составляет всего один «квадрат», предполагается разместить банкомат. Вторую же комнату выставили на аукцион с пометкой «для организаций СМИ и книгоиздания».

Торги на право аренды назначены на 19 апреля. Начальная цена годовой аренды для первого помещения – 22,8 тысяч рублей, второго – 40,7 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU