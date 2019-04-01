2019-04-01T17:46:19+03:00
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Главный инспектор ГИБДД по Башкирии заявил, что в республике нет дорожной разметки

Динар Гильмутдинов предложил исправить ситуацию за счет использования термопластика
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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Сегодня, 1 апреля, в башкирском правительстве прошло очередное оперативное совещание с участием глав районов и региональных министров. В ходе заседания врио главы Башкирии Радий Хабиров потребовал от главы госкомтранса Тимура Мухаметьянова сделать все необходимое, чтобы снизить травматизм и смертельные аварии на дорогах республики. Одной из причин большого количества ДТП, в том числе, стало отсутствие дорожной разметки.

Свое мнение по этому вопросу высказал и главный инспектор ГИБДД по Башкирии Динар Гильмутдинов. Он заявил, что в республике в настоящее время разметки нет. В свою очередь, он предложил сделать разметку из термопластика – тогда она будет служить не один сезон.

ИСТОЧНИК KP.RU

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