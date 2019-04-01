В Башкирии прекращены поиски 36-летней Гузель Шангариевой

СЕГОДНЯ 17:17 2019-04-01T17:41:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Поиски пропавшей в Башкирии 36-летней Гузель Шангариевой прекращены. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Отклик - Стерлитамак». По их информации, женщину спустя неделю с момента пропажи удалось отыскать живой. Где она находилась все это время, не уточняется.

Гузель объявили в розыск еще в прошлый вторник, 26 марта. В тот день женщина вышла из своего дома в Стерлитамаке и бесследно исчезла. Все это время близкие пропавшей, полиция и добровольцы принимали меры по поиску женщины. К счастью, их усилия оказались вознаграждены.

ИСТОЧНИК KP.RU