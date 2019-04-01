В честь юбилея телеканал «Вся Уфа» покажет сюжеты 20-летней давности
На экраны столичного телевидения вновь вернутся проекты, полюбившиеся горожанам
Фото: Телеканал «Вся Уфа»
Изменить размер текста:
В 2019 году столичный телеканал «Вся Уфа» празднует свой юбилей – 20 лет в эфире. В честь этого знаменательного события телеканал покажет лучшие сюжеты, телепередачи и проекты, так полюбившиеся горожанам за эти годы. На экраны вновь выйдут программы, которые прогремели на всю башкирскую столицу пять, десять и даже двадцать лет назад.
Проект, посвященный 20-летию телеканала «Вся Уфа» стартует уже в этот уикенд и будет выходить каждые выходные. Лучшие репортажи, прямые эфиры и телепередачи, выпущенные коллективом телеканала за все эти годы, будут показывать по субботам и воскресеньям в 12:00.
ИСТОЧНИК KP.RU