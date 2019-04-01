2019-04-01T18:38:27+03:00
Общество

В честь юбилея телеканал «Вся Уфа» покажет сюжеты 20-летней давности

На экраны столичного телевидения вновь вернутся проекты, полюбившиеся горожанам
Павел КРАЙНОВ
Поделиться:
Фото: Телеканал «Вся Уфа»Фото: Телеканал «Вся Уфа»
Изменить размер текста:

В 2019 году столичный телеканал «Вся Уфа» празднует свой юбилей – 20 лет в эфире. В честь этого знаменательного события телеканал покажет лучшие сюжеты, телепередачи и проекты, так полюбившиеся горожанам за эти годы. На экраны вновь выйдут программы, которые прогремели на всю башкирскую столицу пять, десять и даже двадцать лет назад.

Проект, посвященный 20-летию телеканала «Вся Уфа» стартует уже в этот уикенд и будет выходить каждые выходные. Лучшие репортажи, прямые эфиры и телепередачи, выпущенные коллективом телеканала за все эти годы, будут показывать по субботам и воскресеньям в 12:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Следком начал проверку по факту травмирования девочки в батутном центре Стерлитамака
В Уфе бесследно пропал 44-летний Вадим Ложкин
Два помещения в Доме Республики сдадут в аренду
В Башкирии прекращены поиски 36-летней Гузель Шангариевой
Главный инспектор ГИБДД по Башкирии заявил, что в республике нет дорожной разметки
В Башкирии бесследно пропала 36-летняя Гузель Шангариева
Глава минздрава Башкирии озвучил новые зарплаты врачей в роддоме Салавата
Стали известны обстоятельства гибели таксиста в Уфе, тело которого обнаружили на парковке
В Башкирии следователи проверят обстоятельства гибели мужчины, сбитого поездом
В Башкирии десятилетняя девочка разбила голову в батутном центре
Певица МакSим объяснила свой не лучший внешний вид на концерте в Башкирии
Банк УРАЛСИБ присоединился к программам кредитования с господдержкой «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль»
В Уфе на парковке нашли окровавленное тело таксиста
В Уфе легковушка протаранила бетонный забор
Салават Фатхетдинов стал народным артистом Башкирии
Уфимский фанерный комбинат задолжал 45 миллионов рублей своим сотрудникам
«Моя профессия – мой успех!»
«После слов медсестры упала в обморок»: уфимка обвинила медиков в бесчеловечности
В Башкирии будет введен режим повышенной готовности к паводку
В глухую башкирскую деревню приехали известные «экстрасенсы» из телевизора
В Башкирии ожидается гололед и шквалистый ветер
В Башкирии 17-летний подросток сбил 37-летнего мужчину и скрылся
Медиков салаватского роддома, которые уволились после смеха над зарплатами, просят вернуться
Башстат: в Башкирии подешевел ряд продуктов
На этой неделе в Уфе ожидается потепление