В честь юбилея телеканал «Вся Уфа» покажет сюжеты 20-летней давности

СЕГОДНЯ 18:38 2019-04-01T18:38:27+03:00

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В 2019 году столичный телеканал «Вся Уфа» празднует свой юбилей – 20 лет в эфире. В честь этого знаменательного события телеканал покажет лучшие сюжеты, телепередачи и проекты, так полюбившиеся горожанам за эти годы. На экраны вновь выйдут программы, которые прогремели на всю башкирскую столицу пять, десять и даже двадцать лет назад.

Проект, посвященный 20-летию телеканала «Вся Уфа» стартует уже в этот уикенд и будет выходить каждые выходные. Лучшие репортажи, прямые эфиры и телепередачи, выпущенные коллективом телеканала за все эти годы, будут показывать по субботам и воскресеньям в 12:00.

ИСТОЧНИК KP.RU