2019-04-01T15:16:50+03:00
Здоровье

Глава минздрава Башкирии озвучил новые зарплаты врачей в роддоме Салавата

Максим Забелин сделал заявление на прошедшем брифинге для журналистов
Павел КРАЙНОВ
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Фото: скриншот видеоФото: скриншот видео
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Сегодня, 1 апреля, в уфимском Телецентре прошел брифинг министра здравоохранения Башкирии Максима Забелина и вице-премьера республиканского правительства Ленары Ивановой. Главной темой общения чиновников с журналистами стала передача скандально известного роддома в Салавате обратно в ведение региональных властей.

В ходе брифинга глава минздрава Башкирии заявил, что совсем скоро зарплаты врачей салаватского роддома будут начисляться по-новому.

- У нас будет уровень зарплаты в соответствии с распоряжением правительства республики. Сейчас заработная плата врачей в среднем составляет 61 тысячу рублей, у среднего медперсонала - 32 тысячи, - заявил Забелин.

Напомним, над этими цифрами и посмеялись врачи и младший медперсонал роддома, когда перед ними выступала главврач Альбина Фатыхова. Бурные овации медиков тогда попали на видео и быстро распространились по социальным сетям. Это вызвало очередной скандал, который стал последней каплей - концессионер и власти республики разорвали договор по обоюдному соглашению. В ближайшие месяцы роддом Салавата вновь станет государственным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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