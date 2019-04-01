2019-04-01T15:45:43+03:00
Общество

В Башкирии бесследно пропала 36-летняя Гузель Шангариева

Женщина ушла из дома почти неделю назад
Павел КРАЙНОВ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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В Башкирии сотрудники полиции и волонтеры поискового отряда «Отклик» - Стерлитамак разыскивают пропавшую еще 26 марта 36-летнюю Гузель Шангариеву. Женщина не дает о себе знать уже почти неделю: родные и близкие бьют тревогу.

Как сообщают добровольцы, Гузель ушла из своего дома в Стерлитамаке и пропала и до сих пор о ее местонахождении ничего не известно.

Приметы Гузель Шангариевой: рост 173 см, среднего телосложения, темные волосы, карие глаза. В день пропажи была одета в черную вязаную шапку, желтую куртку с капюшоном, черные брюки и черные полусапожки.

Всех, кто видел Гузель или обладает информацией о ее местонахождении, просьба сообщить по номеру 89871060601 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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