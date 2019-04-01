В Башкирии бесследно пропала 36-летняя Гузель Шангариева
В Башкирии сотрудники полиции и волонтеры поискового отряда «Отклик» - Стерлитамак разыскивают пропавшую еще 26 марта 36-летнюю Гузель Шангариеву. Женщина не дает о себе знать уже почти неделю: родные и близкие бьют тревогу.
Как сообщают добровольцы, Гузель ушла из своего дома в Стерлитамаке и пропала и до сих пор о ее местонахождении ничего не известно.
Приметы Гузель Шангариевой: рост 173 см, среднего телосложения, темные волосы, карие глаза. В день пропажи была одета в черную вязаную шапку, желтую куртку с капюшоном, черные брюки и черные полусапожки.
Всех, кто видел Гузель или обладает информацией о ее местонахождении, просьба сообщить по номеру 89871060601 или 02.
ИСТОЧНИК KP.RU