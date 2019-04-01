2019-04-01T19:03:59+03:00
Общество

В Уфе бесследно пропал 44-летний Вадим Ложкин

Мужчина уехал на автомобиле и пропал без вести
Павел КРАЙНОВ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Родные и близкие 44-летнего жителя Уфы Вадима Ложкина бьют тревогу: 23 марта он уехал на личном автомобиле ВАЗ 2101 и пропал. Отчаявшись, родственники обратились сначала в полицию, а затем и к волонтерам-поисковикам отряда «Лиза Алерт. Башкортостан».

Известно, что Вадим Ложкин уехал на зеленой «Копейке». О том, куда он направлялся, волонтеры не сообщают.

Приметы пропавшего: рост 160 см, среднего телосложения, короткие темные волосы, голубые глаза. Особые приметы: шрам на голове с правой стороны.

В день пропажи был одет в короткую куртку болотного цвета, темные трико и черные мокасины.

Всех, кто видел Вадима Ложкина или обладает информацией о его местонахождении, просьба позвонить в полицию по номерам 02 или 112 или обратиться к организатору поиска по телефону: 89374725572.

ИСТОЧНИК KP.RU

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