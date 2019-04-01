В Уфе бесследно пропал 44-летний Вадим Ложкин
Родные и близкие 44-летнего жителя Уфы Вадима Ложкина бьют тревогу: 23 марта он уехал на личном автомобиле ВАЗ 2101 и пропал. Отчаявшись, родственники обратились сначала в полицию, а затем и к волонтерам-поисковикам отряда «Лиза Алерт. Башкортостан».
Известно, что Вадим Ложкин уехал на зеленой «Копейке». О том, куда он направлялся, волонтеры не сообщают.
Приметы пропавшего: рост 160 см, среднего телосложения, короткие темные волосы, голубые глаза. Особые приметы: шрам на голове с правой стороны.
В день пропажи был одет в короткую куртку болотного цвета, темные трико и черные мокасины.
Всех, кто видел Вадима Ложкина или обладает информацией о его местонахождении, просьба позвонить в полицию по номерам 02 или 112 или обратиться к организатору поиска по телефону: 89374725572.
ИСТОЧНИК KP.RU