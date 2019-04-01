Стали известны обстоятельства гибели таксиста в Уфе, тело которого обнаружили на парковке

СЕГОДНЯ 14:41 2019-04-01T14:41:36+03:00

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Сегодня утром, 1 апреля, в Уфе на парковке неподалеку от развлекательного комплекса «Огни Уфы» в машине такси обнаружили окровавленное тело мужчины. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов увидели бездыханное тело водителя легковушки. На вид ему около 40 лет. Ранее об этом сообщало издание Ufa1.

Как рассказал «Комсомольской правде» собственный источник в правоохранительных органах, смерть мужчины точно не носит криминального характера. Известно, что он страдал от тяжелой формы онкологического заболевания. Именно болезнь и стала причиной его гибели.

На данный момент следком по Башкирии проводит проверку по данному факту.

- Признаков насильственной смерти не обнаружено, - отметили в пресс-службе ведомства.

Многих удивило, что несмотря на названную причину смерти, тело погибшего лежало в луже крови. Как объяснил источник «Комсомолки», ран от каких-либо ударов на теле нет. У мужчины перед смертью открылось сильное кровотечение. Вероятно, он успел открыть дверь машины, чтобы не испачкать салон. Однако после этого потерял сознание и выпал на асфальт. Как отметили очевидцы, ноги водителя так и остались внутри автомобиля.

ИСТОЧНИК KP.RU