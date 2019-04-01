2019-04-01T13:24:02+03:00
Происшествия

В Башкирии десятилетняя девочка разбила голову в батутном центре

Ребенок сильно ударился об пол [видео]
Павел КРАЙНОВ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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На днях в одном из торгово-развлекательных центров Стерлитамака произошел несчастный случай: 10-летняя девочка разбила голову в батутном центре. Как сообщает издание «Стерлитамак сити», инцидент попал в объектив камеры видеонаблюдения. О ЧП стало известно благодаря пользователям соцсетей, которые выложили видеозапись в одном из городских сообществ.

Известно, что девочка сильно ударилась головой при попытке сделать сальто назад. На видеозаписи видно, как она покинула зал батутного центра, держась за ушибленное место. Пользователи соцсетей отметили, что родители ребенка сразу же отвезли ее в больницу – травма была довольно серьезная.

Вскоре к делу подключилась полиция. В МВД по Башкирии прокомментировали инцидент.

- Сейчас полиция проводит проверку, назначена экспертиза для установления тяжести полученных травм. После окончания проверки будет принято соответствующее процессуальное решение, - подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Девочка разбила голову на батуте в Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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